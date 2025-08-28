L'imposant parc solaire de 10'000 panneaux se dévoile à St-Brais

L'heure était à la séduction mercredi soir à St-Brais. L'imposant projet de parc solaire a été présenté à la population de la commune franc-montagnard lors d'une séance d'information. Son promoteur, les services industriels du canton de Bâle-Ville (IWB), prévoit la création d'une centrale photovoltaïque de 10'000 panneaux pour une production annuelle de 10 gigawattheures qui correspond à la consommation de la population des Franches-Montagnes, soit 2'500 ménages.

La centrale est prévue sur une surface agricole privée de 20 hectares au lieu-dit Sur-Moron, dans le bas de la commune. IWB assure que seuls 10% du périmètre, soit 2 hectares, seront grappillés à l'agriculture. Le promoteur a voulu démontrer ses considérations agricoles et paysagères. Il a aussi voulu écarter l’image de la société bâloise qui vient profiter de St-Brais. « On s’engage toujours à développer un projet avec des acteurs locaux », soutient le responsable des investissements dans les énergies renouvelables chez IWB. Pascal Semlitsch ajoute que le parc solaire permettrait à la commune d’enregistrer des rentrées fiscales entre 12'000 et 22'000 francs par an et qu’une communauté d’énergie locale pourrait être créée avec les citoyens pour acheter et vendre l’électricité produite, à l’image de ce qui est prévu à Montfaucon.