La Braderie prévôtoise n’avait « pas vu autant de monde depuis 15 ans »

La satisfaction est de mise pour les organisateurs de la 28e édition qui a vu la présence de Bastian Baker sur la scène principale.

Trois jours de fête intenses dans les rues de Moutier.

Troisième et dernier jour de liesse populaire ce dimanche dans les rues de Moutier où la Braderie prévôtoise a pris ses quartiers. À la mi-journée, les organisateurs ont déjà dressé le bilan de cette 28e édition et ils avaient le sourire. L’affluence et les prestations des groupes et artistes invités ont répondu aux attentes, comme le confirme directeur de la Braderie prévôtoise Jacques Stalder : « Avec 12'000 entrées vendues, on n’a pas vu ça depuis 15 ans. » Il se disait aussi très satisfait de Bastian Baker qui était en concert samedi soir sur la scène principale : « Sa prestation a été formidable. Une ambiance que je n’avais jamais connue à Moutier. En plus, il est venu déambuler dans les rues et prendre des photos avec tout le monde ! »

Jacques Stalder : « On est très très très content ! »

Petit bémol tout de même avec l’invité d’honneur. Le marché gruérien s’est résumé à la présence de trois stands : « On a eu un petit souci. J’avais mandaté une personne pour l’organiser et ça ne s’est pas passé comme prévu, mais tous les produits gruériens étaient là. » Et les groupes de musique, comme les armaillis fribourgeois étaient bien au rendez-vous tout au long du week-end. /rce

Notre reportage samedi matin à Moutier avec les fêtards de la veille.
Galerie photos de la 28e Braderie prévôtoise


