La Braderie prévôtoise n’avait « pas vu autant de monde depuis 15 ans »

Troisième et dernier jour de liesse populaire ce dimanche dans les rues de Moutier où la Braderie prévôtoise a pris ses quartiers. À la mi-journée, les organisateurs ont déjà dressé le bilan de cette 28e édition et ils avaient le sourire. L’affluence et les prestations des groupes et artistes invités ont répondu aux attentes, comme le confirme directeur de la Braderie prévôtoise Jacques Stalder : « Avec 12'000 entrées vendues, on n’a pas vu ça depuis 15 ans. » Il se disait aussi très satisfait de Bastian Baker qui était en concert samedi soir sur la scène principale : « Sa prestation a été formidable. Une ambiance que je n’avais jamais connue à Moutier. En plus, il est venu déambuler dans les rues et prendre des photos avec tout le monde ! »