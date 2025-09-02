La piscine de Porrentruy lève ses restrictions

Le maire de la commune ajoulote Philippe Eggertswyler a indiqué mardi que les restrictions ...
Le maire de la commune ajoulote Philippe Eggertswyler a indiqué mardi que les restrictions d’accès n’ont pas été prolongées pour les deux dernières semaines de la saison.

Les restrictions de la piscine de Porrentruy ont été levées pour les deux dernières semaines de la saison.(Photo : archives). Les restrictions de la piscine de Porrentruy ont été levées pour les deux dernières semaines de la saison. (Photo : archives.)

Les restrictions d’accès à la piscine de Porrentruy ne seront pas prolongées pour les deux dernières semaines de la saison. Philippe Eggertswyler, maire de la commune bruntrutaine, a indiqué ce mardi matin à RFJ que le Conseil municipal et le comité du Syndicat intercommunal du district de Porerntruy (SIDP) ont décidé de mettre fin à ces restrictions. Pour rappel, les deux entités ajoulotes avaient décidé, il y a deux mois, de limiter l'accès à l’établissement en plein air aux personnes de nationalité suisse et aux titulaires d’un permis d’établissement ou d’un permis de travail suisse pour en assurer la sécurité. Philippe Eggertswyler explique cette décision en estimant qu’il y « a peu de chance d’incivilités et d’importantes fréquentations » pour ces deux prochaines semaines.

Le maire de la commune ajoulote assure que cette mesure « a porté ses fruits ». Il indique que « les incivilités et l’affluence ont été maitrisées durant l’été ». La piscine en plein air de Porrentruy a, par ailleurs, connu une augmentation de ses abonnements depuis la mise en place des restrictions.

Philippe Eggertswyler conclut en disant que le Conseil municipal et le SIDP commencent à réfléchir à d’autres mesures pour l’année prochaine. Quelques pistes ont déjà été évoquées. /fwo


