La piscine de Porrentruy fermera dès dimanche

La saison estivale de la piscine en plein air s’achèvera ce dimanche soir, le SIDP et la Ville ...
La saison estivale de la piscine en plein air s’achèvera ce dimanche soir, le SIDP et la Ville de Porrentruy justifient la fermeture par le mauvais temps annoncé la semaine prochaine.

Ce sera le dernier week-end pour profiter de la piscine de Porrentruy cet été. (Photo : Georges Henz). Ce sera le dernier week-end pour profiter de la piscine de Porrentruy cet été. (Photo : Georges Henz).

Après le feuilleton des restrictions d’accès qui aura marqué l’été jurassien, la piscine découverte de Porrentruy fermera ses portes ce dimanche soir. Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy et la Ville de Porrentruy ont annoncé cette décision ce vendredi en raison des prévisions météorologiques. Si le week-end à venir s’annonce beau et chaud, « il est attendu des précipitations quasiment tous les jours et une chute des températures » la semaine suivante, relèvent les autorités dans un communiqué pour justifier leurs décisions. La date de fermeture prévisible annoncée en début de saison mentionnait déjà le dimanche 7 septembre, « avec prolongation possible jusqu’au 14 septembre ». L’accès à la piscine plein air de Porrentruy ne fera l’objet d’aucune restriction pour ce dernier week-end de la saison, ces dernières ayant été levées en début de semaine. /comm-jpi


 

