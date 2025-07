Julien Hostettler : « Une position juridiquement défendable »

Le Gouvernement jurassien estime que les restrictions d’entrées à la piscine en plein air de Porrentruy sont juridiquement défendables. L’exécutif cantonal a réagi vendredi après-midi aux restrictions mises en place dans l’établissement de la ville ajoulote. La Municipalité de la cité bruntrutaine et le syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) ont décidé de limiter l’accès à la piscine en plein air depuis ce vendredi et jusqu’au 31 août. Seules les personnes de nationalité suisse, titulaires d’un permis d’établissement ou de travail peuvent fréquenter le lieu ajoulot. Le porte-parole du Gouvernement jurassien Julien Hostettler et les autorités cantonales estiment « que cette décision est défendable pour plusieurs raisons ». Il souligne, tout d’abord, le caractère limité dans le temps de la mesure : « Elle a été prise de manière urgente et pour une période déterminée. Elle ne va pas se prolonger à long terme. Julien Hostettler avance également une situation qui peut mettre en danger les utilisateurs : « Les incivilités sont avérées. Dans ce cadre-là, on peut avoir des mesures qui peuvent avoir un effet de discrimination mais qui peuvent être appliquées à titre provisoire pour le respect de la sécurité publique ». Il mentionne encore que la commune a pris plusieurs mesures dans le passé « qui n’ont pas suffi » pour lutter contre les actes d’incivilité. Contacté par RFJ, le maire de Porrentruy Philippe Eggertswyler salue la position du Gouvernement jurassien.