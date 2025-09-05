Un mois de campagne sur RFJ

Un mois pour découvrir les candidats et décrypter la campagne électorale. La rédaction de RFJ met en place un dispositif majeur pour permettre au peuple jurassien de déterminer son choix en vue des élections cantonales du 19 octobre. Sur l’antenne, mais aussi sur Internet et les réseaux sociaux, il sera possible de faire connaissance avec les 18 candidats au Gouvernement et comprendre les idées des partis qui présentent une liste au Parlement.





« Direction Morépont »

Morépont est le siège historique de l’administration jurassienne. Dix-huit personnes candidatent au poste de ministre de la République. Avant d’espérer prendre la direction de Morépont, ces 13 hommes et 5 femmes prendront celle du studio de « La Matinale », à tour de rôle, à raison de deux par jour entre le lundi 8 et le jeudi 18 septembre. Dès 7h30 puis 8h30, vous découvrirez différentes facettes de leur personnalité à travers plusieurs chroniques. L’humoriste jurassien Jérôme Mouttet viendra leur tirer un portrait qui ne devrait pas les laisser indifférents. Chaque candidat aura aussi l’occasion de répondre aux préoccupations de la jeunesse du canton dans un rendez-vous intitulé « Génération 2025 », créé en collaboration avec une classe du lycée cantonal. Le journaliste François Comte leur proposera une interview politique pour les placer face à leurs idées et visions de la fonction. L'ensemble des épisodes de notre émission « Direction Morépont » est à retrouver en vidéo sur notre site.





Une semaine de débats

Le débat de la radio est un rendez-vous incontournable dans une campagne électorale jurassienne. RFJ en proposera cinq du lundi 22 au vendredi 26 septembre dès 18h20. Le lundi, les huit partis politiques présents sur les listes du Parlement débattront de leurs idées sur les dossiers majeurs qui attendent les députés ces cinq prochaines années. Puis du mardi 23 au vendredi 26, tous les candidats au Gouvernement s’affronteront dans des joutes oratoires par tables de 4 ou 5 candidats. Ces débats seront retransmis sur RFJ, mais aussi en vidéo sur RFJ.ch.





Reportages dans le terrain

Mais ce qui fait aussi le sel d’une campagne, c’est ce qu’il se passe dans le terrain, lorsque les partis s’en vont à la rencontre de leurs électeurs. La rédaction de RFJ suivra tous les partis en lice pour le Parlement à l’occasion d’un évènement mis sur pied durant la campagne. Ces reportages seront diffusés entre le 29 septembre et le 3 octobre.

Tout en tout temps sur RFJ.ch

Retrouvez l’intégralité des productions proposées par la rédaction de RFJ quand bon vous semble dans le « Dossier spécial » consacré à ces élections cantonales 2025. /clo