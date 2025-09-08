« Direction Morépont » : Martin Braichet

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce lundi, Martin ...
« Direction Morépont » : Martin Braichet

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce lundi, Martin Braichet (Parti libéral-radical) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.

Le candidat au Gouvernement Martin Braichet (Parti libéral-radical) s'est présenté ce lundi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.) Le candidat au Gouvernement Martin Braichet (Parti libéral-radical) s'est présenté ce lundi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.)

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce lundi, Martin Braichet (Parti libéral-radical) présente sa vision politique et les projets qu’il souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.

Martin Braichet (Parti libéral-radical) est en direct dans « La Matinale » dès 7h30 :

Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici. /mmi-fco


 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Un mois de campagne sur RFJ

Enquête ouverte sur la liste de Martial Courtet

« La p’tite phrase » - Campagne (haute) en couleurs

Commentaire : l’élection au Parlement jurassien ou quand la majorité ne tient qu’à un fil… prévôtois

« Les Nouvelles du champ » : Joé Cattin

Région    Actualisé le 08.09.2025 - 06:24

Quand la musique soigne à domicile

Région    Actualisé le 07.09.2025 - 15:39

Les abeilles souveraines au salon Terr-animale

Région    Actualisé le 07.09.2025 - 14:25

Le MAJ met l'accent sur le dialogue interjurassien

Région    Actualisé le 07.09.2025 - 15:13

La Fenouillette, une liqueur locale dévoilée à Courtételle

Région    Actualisé le 06.09.2025 - 17:00

Les abeilles souveraines au salon Terr-animale

Région    Actualisé le 07.09.2025 - 14:25

Le MAJ met l'accent sur le dialogue interjurassien

Région    Actualisé le 07.09.2025 - 15:13

Quand la musique soigne à domicile

Région    Actualisé le 07.09.2025 - 15:39

Invités de marque au Rétro Circuit Porrentruy–Courtedoux

Région    Actualisé le 06.09.2025 - 16:14

La Fenouillette, une liqueur locale dévoilée à Courtételle

Région    Actualisé le 06.09.2025 - 17:00

Les abeilles souveraines au salon Terr-animale

Région    Actualisé le 07.09.2025 - 14:25

Le MAJ met l'accent sur le dialogue interjurassien

Région    Actualisé le 07.09.2025 - 15:13

Tornos et la HE-Arc allient innovation et formation

Région    Actualisé le 05.09.2025 - 18:30

Les Battements de l'Abbatiale reviennent à Bellelay

Région    Actualisé le 06.09.2025 - 11:39

Invités de marque au Rétro Circuit Porrentruy–Courtedoux

Région    Actualisé le 06.09.2025 - 16:14

La Fenouillette, une liqueur locale dévoilée à Courtételle

Région    Actualisé le 06.09.2025 - 17:00