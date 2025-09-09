« Direction Morépont » : Anne Froidevaux 

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce mardi, Anne ...
« Direction Morépont » : Anne Froidevaux 

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce mardi, Anne Froidevaux (Le Centre) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.

La candidate au Gouvernement Anne Froidevaux (Le Centre) s'est présentée ce mardi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.) La candidate au Gouvernement Anne Froidevaux (Le Centre) s'est présentée ce mardi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.)

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce mardi, Anne Froidevaux (Le Centre) présente sa vision politique et les projets qu’elle souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.

Anne Froidevaux (Le Centre) est en direct dans « La Matinale » dès 7h30 :

Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici. /mmi-fco


 

