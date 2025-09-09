« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce mardi, Pierluigi ...
Le candidat au Gouvernement Pierluigi Fedele (CS-POP) s'est présenté ce mardi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.) Le candidat au Gouvernement Pierluigi Fedele (CS-POP) s'est présenté ce mardi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.)

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce mardi, Pierluigi Fedele (CS-POP) présente sa vision politique et les projets qu’il souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.

« Moi, ministre »

« J’ai parié sur vous » avec Jérôme Mouttet

« Génération 2025 »

« L’interview politique » de François Comte

« En haut de ma pile »

Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici. /mmi-fco


Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

