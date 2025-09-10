« Direction Morépont » : Amélie Brahier

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce mercredi, Amélie Brahier (Le Centre) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.
RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce mercredi, Amélie Brahier (Le Centre) présente sa vision politique et les projets qu’elle souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.
Amélie Brahier (Le Centre) est en direct dans « La Matinale » dès 7h30 :