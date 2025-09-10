« Direction Morépont » : Pascal Prince

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce mercredi ...
« Direction Morépont » : Pascal Prince

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce mercredi, Pascal Prince (HelvEthica) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.

Le candidat au Gouvernement Pascal Prince (HelvEthica) s'est présenté ce mercredi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.) Le candidat au Gouvernement Pascal Prince (HelvEthica) s'est présenté ce mercredi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.)

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce mercredi, Pascal Prince (HelvEthica) présente sa vision politique et les projets qu’il souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.

Pascal Prince (HelvEthica) est en direct dans « La Matinale » dès 8h30 :

Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici. /mmi-fco


 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Rubriques du dossier
« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

« Direction Morépont » : Anne Froidevaux 

« Direction Morépont » : Anne Froidevaux 

« Direction Morépont » : Clément Piquerez

« Direction Morépont » : Clément Piquerez

« Direction Morépont » : Martin Braichet

« Direction Morépont » : Martin Braichet

