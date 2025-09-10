Le Ministère public n’entre pas en matière sur une plainte contre deux sous-officiers

La plainte déposée contre deux sous-officiers de la police cantonale pour contrainte, tentative de contrainte et incitation à faux témoignage n’aura pas de suites judiciaires. Le Ministère public indique ce mercredi que la procureure générale, Frédérique Comte, a rendu le 20 août dernier une ordonnance de non-entrée en matière qui n’a pas fait l’objet de recours et qui est donc entrée en force. La justice avait été saisie par le sergent-chef qui fait actuellement l’objet d’une procédure de licenciement et d’une procédure pénale pour abus d’autorité envers un individu menotté. Selon le Quotidien jurassien qui avait dévoilé l’information en juillet, le policier limogé reprochait aux deux sous-officiers d’avoir fait pression sur un agent municipal présent le soir des faits pour qu’il modifie certains termes dans sa note de service.

Selon la procureure générale, les faits dénoncés ne sont « manifestement pas constitutifs d’infractions pénales ». Le Ministère public ajoute qu’aucune information supplémentaire ne sera donnée « dans la mesure où la procédure pénale instruite contre le sergent-chef de la police cantonale est encore en cours ». /comm-alr