« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce jeudi, Christophe Schaffter (CS-POP) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.

Le candidat au Gouvernement Christophe Schaffter (CS-POP) s'est présenté ce jeudi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.) Le candidat au Gouvernement Christophe Schaffter (CS-POP) s'est présenté ce jeudi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.)

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce jeudi, Christophe Schaffter (CS-POP) présente sa vision politique et les projets qu’il souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.

« Moi, ministre »

Ecouter le son

« J’ai parié sur vous » avec Jérôme Mouttet

Ecouter le son

« Génération 2025 »

Ecouter le son

« L’interview politique » de François Comte

Ecouter le son

« En haut de ma pile »

Ecouter le son

Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici. /mmi-fco


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

