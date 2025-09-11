« Direction Morépont » : Christophe Schaffter

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce jeudi, Christophe Schaffter (CS-POP) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.
RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce jeudi, Christophe Schaffter (CS-POP) présente sa vision politique et les projets qu’il souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.
« Moi, ministre »
« J’ai parié sur vous » avec Jérôme Mouttet
« Génération 2025 »
« L’interview politique » de François Comte
« En haut de ma pile »
Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici. /mmi-fco