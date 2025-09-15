Début de saison en fanfare avant un ralentissement dans les bassins

Une nouvelle saison s’est terminée pour les piscines de la région. Les derniers bassins extérieurs ont fermé leurs portes dimanche dernier. Une saison qualifiée de « normale » à Delémont, Porrentruy et Moutier. La saison a démarré très fort, sous un mois de juin radieux, mois record dans la capitale jurassienne qui a alors enregistré près de la moitié de ses entrées. Juillet pluvieux et août normal ont stabilisé la fréquentation dans la région. A Delémont, quelque 78'000 personnes ont fréquenté la piscine cet été, la 4e meilleure fréquentation de ces dernières années. Porrentruy a enregistré 41'000 entrées, en hausse de quelques milliers par rapport à l’an dernier. Saison standard à Moutier qui n’a pas encore compilé ses chiffres.





Un léger « effet Porrentruy »

La limitation d’accès à la piscine de Porrentruy aux personnes de nationalité suisse et aux titulaires d’un permis d’établissement ou de travail suisse a provoqué le doublement de la vente d’abonnement dans le chef-lieu ajoulot. « Les citoyens ajoulots se sont réappropriés leur piscine », analyse le responsable des espaces loisirs Lionel Maitre. Delémont et Moutier ont aussi connu un léger « effet Porrentruy » et accueilli quelques nageurs français dans le calme. Porrentruy ne reconduira pas ces restrictions d’accès l’an prochain, a confié Lionel Maitre à RFJ. Plusieurs autres pistes sont étudiées pour éviter de nouvelles incivilités : augmenter les tarifs d’entrée pour les « non-indigènes », réfléchir à l’accueil des mineurs non-accompagnés ou forcer l’achat de billets en ligne pour les visiteurs extérieurs à la région afin de recenser les coordonnées et réguler le nombre d’entrées. /mmi

