Début de saison en fanfare avant un ralentissement dans les bassins

L'heure est au bilan pour les bassins extérieurs de Delémont, Porrentruy et Moutier. Une saison qualifiée de « normale » dans la région. 

La piscine de Porrentruy a accueilli quelques milliers de visiteurs en plus par rapport à l'an dernier. (Photo : archives, Georges Henz.) La piscine de Porrentruy a accueilli quelques milliers de visiteurs en plus par rapport à l'an dernier. (Photo : archives, Georges Henz.)

Une nouvelle saison s’est terminée pour les piscines de la région. Les derniers bassins extérieurs ont fermé leurs portes dimanche dernier. Une saison qualifiée de « normale » à Delémont, Porrentruy et Moutier. La saison a démarré très fort, sous un mois de juin radieux, mois record dans la capitale jurassienne qui a alors enregistré près de la moitié de ses entrées. Juillet pluvieux et août normal ont stabilisé la fréquentation dans la région. A Delémont, quelque 78'000 personnes ont fréquenté la piscine cet été, la 4e meilleure fréquentation de ces dernières années. Porrentruy a enregistré 41'000 entrées, en hausse de quelques milliers par rapport à l’an dernier. Saison standard à Moutier qui n’a pas encore compilé ses chiffres.


Un léger « effet Porrentruy »

La limitation d’accès à la piscine de Porrentruy aux personnes de nationalité suisse et aux titulaires d’un permis d’établissement ou de travail suisse a provoqué le doublement de la vente d’abonnement dans le chef-lieu ajoulot. « Les citoyens ajoulots se sont réappropriés leur piscine », analyse le responsable des espaces loisirs Lionel Maitre. Delémont et Moutier ont aussi connu un léger « effet Porrentruy » et accueilli quelques nageurs français dans le calme. Porrentruy ne reconduira pas ces restrictions d’accès l’an prochain, a confié Lionel Maitre à RFJ. Plusieurs autres pistes sont étudiées pour éviter de nouvelles incivilités : augmenter les tarifs d’entrée pour les « non-indigènes », réfléchir à l’accueil des mineurs non-accompagnés ou forcer l’achat de billets en ligne pour les visiteurs extérieurs à la région afin de recenser les coordonnées et réguler le nombre d’entrées. /mmi 


