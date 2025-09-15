« Direction Morépont » : Sonia Burri-Schmassmann

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce lundi, Sonia ...
« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce lundi, Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s ) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.

La candidate au Gouvernement Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s) s'est présentée ce lundi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.) La candidate au Gouvernement Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s) s'est présentée ce lundi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.)

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce lundi, Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s) présente sa vision politique et les projets qu’elle souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.

Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s)  est en direct dans « La Matinale » dès 7h30 :

Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici.


Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

