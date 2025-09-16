De nouveaux bancomats pour la BCJ

De nouveaux bancomats doivent prochainement sortir de terre. Il y a un peu plus d’un an, la Banque cantonale du Jura prenait la décision de fermer quatre machines après des attaques au printemps à Alle et Le Noirmont. La BCJ promettait alors d’offrir à nouveau cette prestation dans les villages concernés, à savoir Alle, Courgenay, Courrendlin et Le Noirmont. L’institut bancaire avait posé comme condition de ne plus placer ces distributeurs en façade d’immeubles résidentiels pour des raisons de sécurité.

Un premier bancomat est opérationnel sur le parking de la gare de Courgenay depuis le mois de juillet. Il s’agit même d’un Banco Drive, qui permet aux usagers de ne pas descendre de leur voiture pour retirer de l’argent. A Alle, les autorités communales ont annoncé que des travaux seront en cours dès le 22 septembre pour une mise en service d’un distributeur pour les fêtes de fin d’année. La machine va se situer aux abords de la place Roland Béguelin, à côté de l’office de Poste. Dans la vallée, un Banco Drive doit aussi être construit sur le parking du Courrendlin Centre. Le maire Joël Burkhalter précise que les plans de petit permis de construire vont prochainement être déposés.

Quant au Noirmont, la BCJ n’a pas encore trouvé de solution. Des discussions pour un premier emplacement sur une parcelle privée n’ont finalement pas abouti. Qendresa Dabiqaj, responsable du secteur réseau, assure que la Banque cantonale du Jura s’est engagée à mettre un bancomat, « on va faire en sorte de trouver un lieu ».