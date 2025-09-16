« Direction Morépont » : Fred-Henri Schnegg

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce mardi, Fred-Henri Schnegg (UDC) présente sa vision politique et les projets qu’il souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.
« Moi, ministre »
« J’ai parié sur vous » avec Jérôme Mouttet
« Génération 2025 »
« L’interview politique » de François Comte
« En haut de ma pile »
Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici. /lge-fco