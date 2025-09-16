« Direction Morépont » : Stéphane Theurillat

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce mardi, Stéphane ...
« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce mardi, Stéphane Theurillat (Le Centre) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.

Le candidat au Gouvernement Stéphane Theurillat (Le Centre) s'est présenté ce mardi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.) Le candidat au Gouvernement Stéphane Theurillat (Le Centre) s'est présenté ce mardi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.)

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce mardi, Stéphane Theurillat (Le Centre) présente sa vision politique et les projets qu’il souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.

Stéphane Theurillat (Le Centre) est en direct dans « La Matinale » dès 7h30 :

Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici. /lge-fco


 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Rubriques du dossier
