« Direction Morépont » : Damien Chappuis

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce mercredi, Damien Chappuis (PCSI) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.

Le candidat au Gouvernement Damien Chappuis (PCSI) s'est présenté ce mercredi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.) Le candidat au Gouvernement Damien Chappuis (PCSI) s'est présenté ce mercredi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.)

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce mercredi, Damien Chappuis (PCSI) présente sa vision politique et les projets qu’il souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.

Damien Chappuis (PCSI) est en direct dans « La Matinale » dès 7h30 :

Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici. /lge-fco


 

