Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

La page BAT est définitivement tournée à Boncourt et le soulagement est de mise pour les autorités communales. Depuis l’annonce de la fermeture des usines de tabac appartenant à British American Tobacco il y a 3 ans, la Commune s’est engagée pour redonner vie au site comme confirme le maire Lionel Maître : « Remettre de l’activité sur ce site était vraiment une source de préoccupations. » Désormais, il est la propriété de Loxo Immo sàrl qui va segmenter les 70’000 m2 pour permettre l’implantation de plusieurs entreprises. « Deux sont déjà annoncées et quelques autres ont pris contact avec la mairie pour s’installer. »