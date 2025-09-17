Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

Au lendemain de la signature de la vente des anciennes usines de cigarettes à Loxo Immo sàrl, le maire de Boncourt se réjouit de revoir de l’activité au cœur du village.  

Le coeur du village de Boncourt,retrouvera de l'activité économique. (Photo : archives). Le coeur du village de Boncourt,retrouvera de l'activité économique. (Photo : archives).

La page BAT est définitivement tournée à Boncourt et le soulagement est de mise pour les autorités communales. Depuis l’annonce de la fermeture des usines de tabac appartenant à British American Tobacco il y a 3 ans, la Commune s’est engagée pour redonner vie au site comme confirme le maire Lionel Maître : « Remettre de l’activité sur ce site était vraiment une source de préoccupations. » Désormais, il est la propriété de Loxo Immo sàrl qui va segmenter les 70’000 m2 pour permettre l’implantation de plusieurs entreprises. « Deux sont déjà annoncées et quelques autres ont pris contact avec la mairie pour s’installer. »

Lionel Maître : « C’est mieux que le privé s’occupe des affaires privées. »

Ces derniers mois, la Commune avait envisagé le rachat des bâtiments de BAT pour un franc symbolique, mais « les investissements étaient importants tout comme les coûts de fonctionnement et ça ne s’est pas concrétisé. » La solution de la vente à un privé est donc la meilleure pour Lionel Maître qui se réjouit de revoir « un site qui vit avec des emplois et on évite d’avoir une friche au milieu du village de Boncourt. » /rce


