Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

La page BAT est définitivement tournée à Boncourt et le soulagement est de mise pour les autorités communales. Depuis l’annonce de la fermeture des usines de tabac appartenant à British American Tobacco il y a 3 ans, la Commune s’est engagée pour redonner vie au site comme confirme le maire Lionel Maître : « Remettre de l’activité sur ce site était vraiment une source de préoccupations. » Désormais, il est la propriété de Loxo Immo sàrl qui va segmenter les 70’000 m2 pour permettre l’implantation de plusieurs entreprises. « Deux sont déjà annoncées et quelques autres ont pris contact avec la mairie pour s’installer. »
Lionel Maître : « C’est mieux que le privé s’occupe des affaires privées. »
Ces derniers mois, la Commune avait envisagé le rachat des bâtiments de BAT pour un franc symbolique, mais « les investissements étaient importants tout comme les coûts de fonctionnement et ça ne s’est pas concrétisé. » La solution de la vente à un privé est donc la meilleure pour Lionel Maître qui se réjouit de revoir « un site qui vit avec des emplois et on évite d’avoir une friche au milieu du village de Boncourt. » /rce