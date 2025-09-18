« Direction Morépont » : Didier Receveur

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce jeudi, Didier ...
« Direction Morépont » : Didier Receveur

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce jeudi, Didier Receveur (PVL) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.

Le candidat au Gouvernement Didier Receveur (PVL) s'est présenté ce jeudi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.) Le candidat au Gouvernement Didier Receveur (PVL) s'est présenté ce jeudi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.)

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce jeudi, Didier Receveur (PVL) présente sa vision politique et les projets qu’il souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.

Entretien avec Didier Receveur (PVL) :

« Moi, ministre »

Ecouter le son

« J’ai parié sur vous » avec Jérôme Mouttet

Ecouter le son

« Génération 2025 »

Ecouter le son

« L’interview politique » de François Comte

Ecouter le son

« En haut de ma pile »

Ecouter le son

Retrouvez toutes nos matinales spéciales élections ici. /lge-fco


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Rubriques du dossier
« Direction Morépont » : Rosalie Beuret Siess

« Direction Morépont » : Rosalie Beuret Siess

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

« Direction Morépont » : Sarah Gerster

« Direction Morépont » : Damien Chappuis

« Direction Morépont » : Damien Chappuis

« Direction Morépont » : Fred-Henri Schnegg

« Direction Morépont » : Fred-Henri Schnegg

Actualités suivantes

« Direction Morépont » : Rosalie Beuret Siess

« Direction Morépont » : Rosalie Beuret Siess

Région    Actualisé le 18.09.2025 - 08:28

Des produits laitiers scrutés et goûtés à la FRI

Des produits laitiers scrutés et goûtés à la FRI

Région    Actualisé le 18.09.2025 - 09:15

Des revendications de Syna Jura face aux droits de douane américains

Des revendications de Syna Jura face aux droits de douane américains

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 15:30

La justice jurassienne confirme la réalisation des permis de construire par des professionnels qualifiés

La justice jurassienne confirme la réalisation des permis de construire par des professionnels qualifiés

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 14:02

Articles les plus lus

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Les Genevez pourront créer une nouvelle zone d’habitation

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 10:30

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Faux policier : un suspect arrêté à Delémont

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 12:09

Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

Le soulagement après la reprise des anciennes usines BAT

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 14:04

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Coup de jeune demandé pour le plan directeur des forêts

Région    Actualisé le 17.09.2025 - 17:56