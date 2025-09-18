« Direction Morépont » : Rosalie Beuret Siess

« La Matinale » accueille chaque jour les candidats à un siège au Gouvernement. Ce jeudi, Rosalie Beuret Siess (PS) se présente en vue des élections cantonales du 19 octobre.

La candidate au Gouvernement Rosalie Beuret-Siess (PS) s'est présentée ce jeudi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.) La candidate au Gouvernement Rosalie Beuret-Siess (PS) s'est présentée ce jeudi dans « La Matinale ». (Photo : Georges Henz.)

RFJ vous fait vivre la course électorale pour un siège au Gouvernement jurassien. Chaque jour de la semaine entre 7h30 et 9h, « La Matinale » accueille les prétendants à l’exécutif dans son émission « Direction Morépont ». Ce jeudi, Rosalie Beuret-Siess (PS) présente sa vision politique et les projets qu’elle souhaite mettre en œuvre pour le canton à travers nos chroniques et des moments décalés.

Rosalie Beuret-Siess (PS) est en direct dans « La Matinale » dès 7h30 :

