Pas de « points noirs » aux jonctions de Glovelier et Bassecourt

L’accident qui a fait un blessé grave ce jeudi entre Glovelier et Boécourt n’est pas le premier dans ce secteur. Il pose la question de la dangerosité de la sortie de l’autoroute à la hauteur de Glovelier. Cette jonction ne rentre pas dans les « points noirs » routiers qui sont des endroits du réseau identifiés par un nombre d’accidents avec dommages corporels. Une valeur limite est définie par l’OFROU, l’Office fédéral des routes, qui prend en compte les blessés graves et les blessés légers sur une période de trois ans. Si un « point noir » est avéré, l’OFROU planifie la suppression de la zone dangereuse.

La sortie autoroutière de Glovelier n’en fait pas partie. Les statistiques font état de quatre accidents avec dommages corporels entre 2020 et 2024. Celui de ce jeudi est le premier de l’année, selon les chiffres fournis à RFJ par la police cantonale jurassienne qui ne précise pas la gravité de toutes les blessures occasionnées. Les forces de l’ordre ont aussi répertorié cinq accrochages depuis 2020.

Jonction de Bassecourt plus préoccupante ?

Autre point sensible, la sortie autoroutière de Bassecourt. Trois accidents occasionnant des blessures se sont produits depuis début 2024 et trois sans dommages corporels. La valeur limite n’est pas atteinte, mais si cette inquiétante tendance se confirme, la jonction pourrait rejoindre les « points noirs » au sens de l’OFROU à fin 2026. /rce