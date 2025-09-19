Elections cantonales : les budgets de campagne

A un mois des élections cantonales jurassiennes, RFJ vous présente les budgets des partis jurassiens, qui vont de 12'000 à 115'000 francs et s’affichent majoritairement à la hausse, et les modes de financement.
Quel est le budget de campagne des partis jurassiens ? A un mois, jour pour jour, des élections cantonales dans le Jura, RFJ s’intéresse au financement des affiches, flyers et autres évènements de campagne mis sur pied par les formations politiques. Du plus petit au plus grand budget, les moyens sont décuplés. Le PCSI affiche le budget de campagne le plus important, 115'000 francs, suivi de près par le PLR et le PS, 100'000 francs. Vient ensuite le Centre qui annonce un budget de campagne de 60’000 à 70'000 francs, 50'000 francs pour l’UDC, 30'000 pour le CS-POP, 20'000 pour les Vert-e-s. Les Vert’libéraux annoncent le plus petit budget, 12'000 francs. Hors partis, le candidat au Gouvernement Pascal Prince du mouvement HelvEthica annonce quelque 3'000 francs de budget et le candidat indépendant Martial Courtet avance une estimation entre 10'000 et 20'000 francs pour une campagne « organisée à la dernière minute donc assez légère », selon lui. Il enverra des flyers et des lettres.
Des budgets majoritairement à la hausse
La tendance est à la hausse pour la majorité des partis. Cela s’explique par l’arrivée d’un quatrième district, Moutier, ce qui implique des frais d’affichage plus importants. La hausse générale des coûts participe aussi à ces augmentations qui sont les plus marquées à l’UDC et au PS par rapport aux dernières élections cantonales. Tendance inverse du côté des Vert’libéraux qui voient leur budget de campagne diminuer de deux fois et demi. Le financement de la campagne est assuré par les rétributions des élus, les cotisations des membres, les réserves des partis et de petits dons. Les Vert’libéraux annoncent un donneur majoritaire. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider contribue à la campagne du PSJ à hauteur de 10’000 à 15'000 francs. Certains candidats ajoutent un apport personnel. La Loi sur le financement des partis politiques votée par le Parlement jurassien en juin dernier n’est pas encore en vigueur en vue des élections du 19 octobre. /mmi