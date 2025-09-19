Elections cantonales : les budgets de campagne

Des budgets majoritairement à la hausse

La tendance est à la hausse pour la majorité des partis. Cela s’explique par l’arrivée d’un quatrième district, Moutier, ce qui implique des frais d’affichage plus importants. La hausse générale des coûts participe aussi à ces augmentations qui sont les plus marquées à l’UDC et au PS par rapport aux dernières élections cantonales. Tendance inverse du côté des Vert’libéraux qui voient leur budget de campagne diminuer de deux fois et demi. Le financement de la campagne est assuré par les rétributions des élus, les cotisations des membres, les réserves des partis et de petits dons. Les Vert’libéraux annoncent un donneur majoritaire. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider contribue à la campagne du PSJ à hauteur de 10’000 à 15'000 francs. Certains candidats ajoutent un apport personnel. La Loi sur le financement des partis politiques votée par le Parlement jurassien en juin dernier n’est pas encore en vigueur en vue des élections du 19 octobre. /mmi