Débats pour le Parlement en direct dès 18h30

En vue des élections cantonales du 19 octobre, RFJ vous propose deux débats en direct entre ...
En vue des élections cantonales du 19 octobre, RFJ vous propose deux débats en direct entre les huit partis dans la course au législatif cantonal.

La première discussion portera sur les finances de l'État ainsi que les relations au sein du Parlement et la seconde sur la réforme et la restructuration de l'État ainsi que l'environnement et le climat.

Pour vous permettre de vous forger une opinion pour les élections cantonales du 19 octobre, RFJ organise deux débats avec les huit partis dans la course au Parlement jurassien.

Suivez nos débats en direct dès 18h30 :

La première discussion, en direct dès 18h30, portera sur les finances de l’État ainsi que les relations au sein du Parlement et entre le législatif et le Gouvernement, avec :

  • Les Vert-e-s : Pauline Godat, coprésidente
  • PCSI : Quentin Haas, président du groupe parlementaire
  • Le Centre : François Monin, président du groupe parlementaire
  • PLRJ : Irène Donzé, présidente ad interim

Modération : Alexandre Rossé et Jérémie Pignard. 

La seconde discussion en direct dès 19h10, portera sur la réforme et la restructuration de l’État ainsi que l’environnement et le climat, avec :

  • CS-POP : Rémy Meury, l’un des responsables de la campagne
  • PSJ : Katia Lehmann, présidente du groupe parlementaire
  • PVL : Paul Monnerat, responsable de la campagne
  • UDC : Miriam Moser, responsable de la campagne

Modération : Alexandre Rossé et Jérémie Pignard.

L’ensemble des débats proposé par RFJ est à retrouver ici. /alr-jpi


