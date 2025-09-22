Débats pour le Parlement en direct dès 18h30

La première discussion, en direct dès 18h30, portera sur les finances de l’État ainsi que les relations au sein du Parlement et entre le législatif et le Gouvernement, avec :

Les Vert-e-s : Pauline Godat, coprésidente

PCSI : Quentin Haas, président du groupe parlementaire

Le Centre : François Monin, président du groupe parlementaire

PLRJ : Irène Donzé, présidente ad interim

Modération : Alexandre Rossé et Jérémie Pignard.

La seconde discussion en direct dès 19h10, portera sur la réforme et la restructuration de l’État ainsi que l’environnement et le climat, avec :

CS-POP : Rémy Meury, l’un des responsables de la campagne

PSJ : Katia Lehmann, présidente du groupe parlementaire

PVL : Paul Monnerat, responsable de la campagne

UDC : Miriam Moser, responsable de la campagne

Modération : Alexandre Rossé et Jérémie Pignard.

