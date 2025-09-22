Votations fédérales et élections cantonales : deux enveloppes distinctes

Les bulletins de vote pour les élections cantonales du 19 octobre seront envoyés aux citoyens par leurs communes entre ce lundi 22 septembre et ce vendredi 26 septembre. La Chancellerie appelle à la vigilance en raison du bref délai qui sépare les deux scrutins. Les bulletins de vote des objets fédéraux du 28 septembre ne doivent sous aucun prétexte être envoyés avec ceux des élections cantonales du 19 octobre, rappellent les autorités. « Le cas échéant, les deux votes par correspondance seront considérés comme nuls. »

La Chancellerie rappelle que les cartes d’électeur se distinguent par leur couleur : celles du scrutin fédéral comportent un bandeau bleu, et celles des élections cantonales un bandeau gris (voir photo ci-dessus).

Une vidéo destinée à guider la population dans les différentes étapes de vote sera disponible sur le site internet de la République et Canton du Jura, ainsi que sur les réseaux sociaux du Canton, « juste après le week-end des votations fédérales, afin d’inciter la population à prendre part à l’élection des nouvelles autorités ». Un message explicatif pour les élections cantonales sera également à découvrir. /comm-pch