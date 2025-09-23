Débat pour le Gouvernement : repenser l’État et les enjeux de la formation

En vue des élections cantonales du 19 octobre, RFJ vous propose quatre soirées de débats avec ...
En vue des élections cantonales du 19 octobre, RFJ vous propose quatre soirées de débats avec les 18 candidats au Gouvernement jurassien. Ce mardi, Sonia Burri-Schmassmann, Valentin Zuber, Amélie Brahier, Stéphane Theurillat et Pascal Prince discuteront de l’avenir du Canton et des enjeux de la formation.

De gauche à droite : Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s), Valentin Zuber (PS), Amélie Brahier (Le Centre), Stéphane Theurillat (Le Centre) et Pascal Prince (HelvEthica) ont débattu dans les conditions du direct. (Photos : Georges Henz.) De gauche à droite : Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s), Valentin Zuber (PS), Amélie Brahier (Le Centre), Stéphane Theurillat (Le Centre) et Pascal Prince (HelvEthica) ont débattu dans les conditions du direct. (Photos : Georges Henz.)

Pour vous permettre de vous forger une opinion pour les élections cantonales du 19 octobre, RFJ organise quatre débats avec les 18 candidats qui briguent un siège à l’exécutif jurassien.

Thèmes abordés : repenser et redimensionner l’État ainsi que les enjeux de la formation obligatoire et postobligatoire, avec :

  • Sonia Burri-Schmassmann (Les Vert-e-s)
  • Valentin Zuber (PS)
  • Amélie Brahier (Le Centre)
  • Stéphane Theurillat (Le Centre) 
  • Pascal Prince (HelvEthica)
Modération : Nancy Chapuis et Cyprien Lovis.

Notre débat pour le Gouvernement :

L’ensemble des débats proposés par RFJ est à retrouver ici. /ncp-clo


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Rubriques du dossier
