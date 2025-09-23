Des citoyennes s’opposent au projet de parc solaire à St-Brais

Les terres agricoles de St-Brais doivent être protégées. Un collectif de citoyennes est récemment sorti du bois pour s’opposer au projet de parc solaire dans le village franc-montagnard. Dans un manifeste, le groupe de huit femmes dit refuser que les communes rurales soient transformées en zones industrielles sous prétexte de transition énergétique. Le collectif de citoyennes pour la dignité des terres estime que la « course à la production, dictée par des intérêts extérieurs, menace nos paysages, notre souveraineté alimentaire et notre autonomie locale ».

L’habitante de St-Brais Pascale Hoffmeyer, déjà connu pour son engagement contre les éoliennes, est à l’origine de la démarche qui réunit des femmes de toute la Suisse. « Je pensais vraiment que St-Brais avait fait sa part pour cette transition énergétique. Je suis tombée des nues quand j’ai vu qu’arrivait ce projet solaire gigantesque dans un village de 280 habitants, déjà très amoindri par les éoliennes », explique Pascale Hoffmeyer. Selon l’opposante, les champs ne doivent pas être utilisés pour poser des panneaux solaires.