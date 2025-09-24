Débat pour le Gouvernement : les coûts de la santé et la politique climatique

En vue des élections cantonales du 19 octobre, RFJ vous propose quatre soirées de débats avec ...
En vue des élections cantonales du 19 octobre, RFJ vous propose quatre soirées de débats avec les 18 candidats au Gouvernement jurassien. Ce mercredi, Christophe Schaffter, Rosalie Beuret Siess, Clément Piquerez et Fred-Henri Schnegg discuteront des coûts de la santé et de la politique climatique du Jura. 

De gauche à droite : Christophe Schaffter (CS-POP), Rosalie Beuret Siess (PS), Clément Piquerez (Le Centre), Fred-Henri Schnegg (UDC) ont débattu dans les conditions du direct. De gauche à droite : Christophe Schaffter (CS-POP), Rosalie Beuret Siess (PS), Clément Piquerez (Le Centre), Fred-Henri Schnegg (UDC) ont débattu dans les conditions du direct.

Pour vous permettre de vous forger une opinion pour les élections cantonales du 19 octobre, RFJ organise quatre débats avec les 18 candidats qui briguent un siège à l’exécutif jurassien. Thèmes abordés : les coûts de la santé dans le Jura ainsi que la politique climatique, avec :


  • Christophe Schaffter (CS-POP)
  • Rosalie Beuret Siess (PS)
  • Clément Piquerez (Le Centre)
  • Fred-Henri Schnegg (UDC)


Modération : Régis Cerf et Alexandre Rossé.

L’ensemble des débats proposés par RFJ est à retrouver ici. /rce-alr


 

