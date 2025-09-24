Débat pour le Gouvernement : les coûts de la santé et la politique climatique

Pour vous permettre de vous forger une opinion pour les élections cantonales du 19 octobre, RFJ organise quatre débats avec les 18 candidats qui briguent un siège à l’exécutif jurassien. Thèmes abordés : les coûts de la santé dans le Jura ainsi que la politique climatique, avec :





Christophe Schaffter (CS-POP)

Rosalie Beuret Siess (PS)

Clément Piquerez (Le Centre)

Fred-Henri Schnegg (UDC)





Modération : Régis Cerf et Alexandre Rossé.