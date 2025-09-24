Le Parlement en bref

Les décisions du législatif cantonal du mercredi 24 septembre 2025.
Les décisions du législatif cantonal du mercredi 24 septembre 2025.

Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. (Photo : Georges Henz.) Les décisions du Parlement jurassien de ce mercredi sont à retrouver ci-dessous. (Photo : Georges Henz.)

Dans sa séance du mercredi 24 septembre 2025, le Parlement jurassien a :



  • Accepté en deuxième lecture par 37 voix contre 0 et 22 abstentions la modification de la loi sur les finances cantonales (introduction de dispositions transitoires concernant le frein à l’endettement).


  • Accepté en deuxième lecture par 53 voix contre 1 et 3 abstentions la modification de la loi sur le notariat (autorisation d’exercer pour les notaires établis sur le territoire de la commune de Moutier). 

  • Accepté par 38 voix contre 0 et 22 abstentions la résolution d’Irène Donzé (PLR), intitulée « Taxe douanière américaines imposées aux exportations jurassiennes : une action forte et coordonnée pour soutenir l’économie jurassienne et les emplois ! » 




  • Refusé par 22 voix contre 22 et 12 abstentions, la motion de Paul Monnerat (PVL), intitulée « Plus de souveraineté numérique ». La voix du président du Parlement a été prépondérante .

  • Accepté par 42 voix contre 4 et 12 abstentions le postulat de François Monin (Le Centre), intitulée « SDA : un capital à protéger avant qu’il ne soit trop tard ».






  • Accepté par 38 voix contre 8 et 10 abstentions le postulat de Sophie Guenot (PCSI), intitulée « Pour un programme cantonal d'agritourisme jurassien » et son classement par 39 voix pour 16 contre et 2 abstentions.   








