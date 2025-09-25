Débat pour le Gouvernement : l’accueil de Moutier et la santé des entreprises

En vue des élections cantonales du 19 octobre, RFJ vous propose quatre soirées de débats avec ...
En vue des élections cantonales du 19 octobre, RFJ vous propose quatre soirées de débats avec les 18 candidats au Gouvernement jurassien. Ce jeudi, Sarah Gerster, Damien Chappuis, Jean-Paul Lachat, Martial Courtet et Didier Receveur discuteront des coûts de la santé et de la politique climatique du Jura.

De gauche à droite : Sarah Gerster (PS), Damien Chappuis (PCSI), Jean-Paul Lachat (Le Centre), Martial Courtet (indépendant) et Didier Receveur (PVL) ont débattu dans les conditions du direct. (Photos : Georges Henz.) De gauche à droite : Sarah Gerster (PS), Damien Chappuis (PCSI), Jean-Paul Lachat (Le Centre), Martial Courtet (indépendant) et Didier Receveur (PVL) ont débattu dans les conditions du direct. (Photos : Georges Henz.)

Pour vous permettre de vous forger une opinion pour les élections cantonales du 19 octobre, RFJ organise quatre débats avec les 18 candidats qui briguent un siège à l’exécutif jurassien. Thèmes abordés : l’accueil de Moutier et la santé des entreprises, avec :

  • Sarah Gerster (PS)
  • Damien Chappuis (PCSI)
  • Jean-Paul Lachat (Le Centre)
  • Martial Courtet (indépendant) 
  • Didier Receveur (PVL) 

Modération : Nancy Chapuis et Cyprien Lovis

Notre débat pour le Gouvernement :

L’ensemble des débats proposés par RFJ est à retrouver ici. /ncp-clo


 

