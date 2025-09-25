Erreur dans le matériel de vote du 19 octobre

Les autorités cantonales annoncent ce jeudi avoir transmis du matériel de vote erroné dans ...
Les autorités cantonales annoncent ce jeudi avoir transmis du matériel de vote erroné dans la commune de Courroux-Courcelon. Certaines listes pour le Gouvernement ont été envoyé à double alors que d’autres sont absentes. L’ensemble de la population est invité à vérifier son matériel de vote.

Des électeurs ont reçu des matériels de vote erronés pour les élections du 19 octobre dans la commune de Courroux-Courcelon. Les autorités soulignent qu’une partie des carnets destinés au vote pour le Gouvernement (bulletins lavande) comporte des anomalies : certains contiennent plusieurs fois la même liste tandis que d’autres listes n’y figurent pas, selon un communiqué transmis ce jeudi. 

L’imprimerie, à l’origine de l’erreur lors de l’encartage, estime que moins de 1’000 carnets pourraient être concernés. L'ensemble des électeurs sont invités à vérifier leur matériel de vote et, en cas d’anomalie, à se signaler immédiatement auprès de leur administration communale pour recevoir un bulletin conforme.

Les autorités regrettent vivement cet incident et assure que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir le bon déroulement du scrutin du 19 octobre. /comm-mlm


 

