Ouverture des inscriptions pour la Médaille d’Or de la chanson 2026

L’inscription en ligne pour la Médaille d’Or de la chanson 2026 est ouverte. Le concours de chant se déroulera les 24 et 25 avril 2026 à Saignelégier. Les artistes qui souhaitent y participer doivent faire parvenir leur candidature jusqu’au 30 novembre 2025 sur le site Internet de l’évènement. À l’issue de ce délai, 12 artistes seront retenus par un jury et pourront livrer leur performance au mois d’avril.

Le comité de la Médaille d’Or émet une seule condition : les chansons devront être en français. « Pour ce qui est de l’interprétation et du style de musique, pas de restrictions ! », soulignent les organisateurs. /comm-pch