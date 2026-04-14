Pas de candidats régionaux à la Médaille d’Or

Aucun artiste de la région ne figure parmi les 12 sélectionnés pour la Médaille d’Or de la chanson les 24 et 25 avril à Saignelégier. Le comité relève parmi les candidatures un retour de la chanson française dans sa pure tradition.
Il n'y aura pas d'artistes régionaux cette année au concours de la Médaille d'Or de la chanson qui fait son retour les vendredi 24 et samedi 25 avril à Saignelégier. Pour cette 57e édition, 12 artistes ou groupes ont été sélectionnés : sept viennent de France, un de Belgique et seulement quatre de Suisse, mais aucun du Jura ou région avoisinante, les plus proches étant Lausannois. « On a reçu peu voire quasi pas de candidatures régionales. Peut-être que le côté concours leur fait un peu peur. C’est un petit regret, il y avait toujours au moins un régional ces dernières années », concède Valérie Boillat, présidente d’un comité qui a d'ailleurs reçu globalement un peu moins de candidatures qu'à l'accoutumée.
Valérie Boillat : « On a quasiment pas reçus de candidatures régionales. »
« Pas de crainte spécifique, ce sont des années comme ça. Les chiffres ont plongé pendant le Covid, puis c’était remonté avec un record à 150 candidatures. Ça variait entre 110 et 120 et là on est à une petite centaine, ce n’est pas la catastrophe », désamorce Valérie Boillat qui n’y voit en aucun cas des signes d’essoufflement ou de désintérêt. Elle relève en revanche un « retour de la chanson française dans sa pure tradition » au vu des styles représentés, avec « moins d’électro et peu de musiques urbaines type rap ou slam » par rapport aux années précédentes.
Valérie Boillat : « Beaucoup moins de propositions de musique urbaine. »
L’attachement aux textes des chansons sera d’autant plus marqué cette année avec l’apparition dans les prix de scène du nouveau « Prix de la Vouivre » en lien avec l’association de la librairie à Saignelégier qui délivrera une récompense basée sur les paroles. Les artistes sélectionnés se produiront, comme de coutume, dès le vendredi soir lors de la JAM au Café du Soleil et à l'Hôtel de la Gare. Les responsables attendent 150 à 200 spectateurs le lendemain à la Halle-Cantine pour le concours de la Médaille d’Or de la chanson. /jpi