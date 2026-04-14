Pas de candidats régionaux à la Médaille d’Or

Il n'y aura pas d'artistes régionaux cette année au concours de la Médaille d'Or de la chanson qui fait son retour les vendredi 24 et samedi 25 avril à Saignelégier. Pour cette 57e édition, 12 artistes ou groupes ont été sélectionnés : sept viennent de France, un de Belgique et seulement quatre de Suisse, mais aucun du Jura ou région avoisinante, les plus proches étant Lausannois. « On a reçu peu voire quasi pas de candidatures régionales. Peut-être que le côté concours leur fait un peu peur. C’est un petit regret, il y avait toujours au moins un régional ces dernières années », concède Valérie Boillat, présidente d’un comité qui a d'ailleurs reçu globalement un peu moins de candidatures qu'à l'accoutumée.