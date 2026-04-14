Pas de candidats régionaux à la Médaille d’Or

Aucun artiste de la région ne figure parmi les 12 sélectionnés pour la Médaille d’Or de la ...
Pas de candidats régionaux à la Médaille d’Or

Aucun artiste de la région ne figure parmi les 12 sélectionnés pour la Médaille d’Or de la chanson les 24 et 25 avril à Saignelégier. Le comité relève parmi les candidatures un retour de la chanson française dans sa pure tradition.

Otman El Jaouhari, médaillé d’argent 2025, présidera le jury le 25 avril. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Otman El Jaouhari, médaillé d’argent 2025, présidera le jury le 25 avril. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Il n'y aura pas d'artistes régionaux cette année au concours de la Médaille d'Or de la chanson qui fait son retour les vendredi 24 et samedi 25 avril à Saignelégier. Pour cette 57e édition, 12 artistes ou groupes ont été sélectionnés : sept viennent de France, un de Belgique et seulement quatre de Suisse, mais aucun du Jura ou région avoisinante, les plus proches étant Lausannois. « On a reçu peu voire quasi pas de candidatures régionales. Peut-être que le côté concours leur fait un peu peur. C’est un petit regret, il y avait toujours au moins un régional ces dernières années », concède Valérie Boillat, présidente d’un comité qui a d'ailleurs reçu globalement un peu moins de candidatures qu'à l'accoutumée.

Valérie Boillat : « On a quasiment pas reçus de candidatures régionales. »

Ecouter le son

« Pas de crainte spécifique, ce sont des années comme ça. Les chiffres ont plongé pendant le Covid, puis c’était remonté avec un record à 150 candidatures. Ça variait entre 110 et 120 et là on est à une petite centaine, ce n’est pas la catastrophe », désamorce Valérie Boillat qui n’y voit en aucun cas des signes d’essoufflement ou de désintérêt. Elle relève en revanche un « retour de la chanson française dans sa pure tradition » au vu des styles représentés, avec « moins d’électro et peu de musiques urbaines type rap ou slam » par rapport aux années précédentes.

Valérie Boillat : « Beaucoup moins de propositions de musique urbaine. »

Ecouter le son

L’attachement aux textes des chansons sera d’autant plus marqué cette année avec l’apparition dans les prix de scène du nouveau « Prix de la Vouivre » en lien avec l’association de la librairie à Saignelégier qui délivrera une récompense basée sur les paroles. Les artistes sélectionnés se produiront, comme de coutume, dès le vendredi soir lors de la JAM au Café du Soleil et à l'Hôtel de la Gare. Les responsables attendent 150 à 200 spectateurs le lendemain à la Halle-Cantine pour le concours de la Médaille d’Or de la chanson. /jpi


 

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