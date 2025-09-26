Débat pour le Gouvernement : la cohésion gouvernementale et la relation entre l’État et les communes

En vue des élections cantonales du 19 octobre, RFJ vous propose quatre soirées de débats avec ...
Débat pour le Gouvernement : la cohésion gouvernementale et la relation entre l’État et les communes

En vue des élections cantonales du 19 octobre, RFJ vous propose quatre soirées de débats avec les 18 candidats au Gouvernement jurassien. Ce vendredi, Pierluigi Fedele, Raphaël Ciocchi, Anne Froidevaux, et Martin Braichet discuteront de la cohésion gouvernementale ainsi que la relation entre l’État et les commune.

De gauche à droite : Pierluigi Fedele (CS-POP), Raphaël Ciocchi (PS), Anne Froidevaux (Le Centre) et Martin Braichet (PLR) ont débattu dans les conditions du direct. (Photo : Georges Henz) De gauche à droite : Pierluigi Fedele (CS-POP), Raphaël Ciocchi (PS), Anne Froidevaux (Le Centre) et Martin Braichet (PLR) ont débattu dans les conditions du direct. (Photo : Georges Henz)

Pour vous permettre de vous forger une opinion pour les élections cantonales du 19 octobre, RFJ organise quatre débats avec les 18 candidats qui briguent un siège à l’exécutif jurassien. Thèmes abordés : la cohésion gouvernementale ainsi que la relation entre l’État et les communes, avec :

  • Pierluigi Fedele (CS-POP)

  • Raphaël Ciocchi (PS)

  • Anne Froidevaux (Le Centre)

  • Martin Braichet (PLR)

Modération : Régis Cerf et Alexandre Rossé.

Notre débat pour le Gouvernement :

L’ensemble des débats proposés par RFJ est à retrouver ici. /rce-alr


 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

