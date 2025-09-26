Les services industriels bâlois répondent aux critiques contre le parc solaire à St-Brais

En guise de réplique aux oppositions concernant l’installation photovoltaïque, le porteur du ...
Les services industriels bâlois répondent aux critiques contre le parc solaire à St-Brais

En guise de réplique aux oppositions concernant l’installation photovoltaïque, le porteur du projet a transmis ce vendredi un tout-ménage aux citoyens de la commune franc-montagnarde.

Les services industriels bâlois veulent installer 10'000 panneaux solaires à St-Brais. (Photo : IWB). Les services industriels bâlois veulent installer 10'000 panneaux solaires à St-Brais. (Photo : IWB).

Les services industriels du canton de Bâle-Ville (IWB) défendent leur projet de parc solaire à St-Brais. Ils ont remis ce vendredi un tout-ménage aux habitants de la commune taignonne pour répondre aux critiques concernant leur installation photovoltaïque de 10'000 panneaux solaires au lieu-dit Sur-Moron. Dans leur texte, IWB soulignent d’abord leur respect envers « les opinions divergentes » mais affichent leur souhait « de signaler les informations erronées distillées par les opposants ». Le promoteur bâlois assure « que tous les éléments naturels du périmètre ont fait l’objet d’une analyse détaillée et (…) que la nature ne sera donc pas détruite ». Il soutient que les terres « ne perdront ni leur vocation agricole, ni leur valeur écologique » et ajoute qu’au terme de l’exploitation de la centrale solaire, « la surface sera intégralement remise à l’état sans aucune conséquence durable. »

En ce qui concerne la dégradation du paysage, les services industriels bâlois garantient que « le parc solaire ne sera pas visible depuis le village ». Ils rappellent que la décision finale appartiendra aux citoyens de St-Brais qui se prononceront sur le projet le 29 septembre prochain en assemblée communale. /nmy


 

