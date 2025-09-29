Bulletins de vote erronés à Moutier pour les élections cantonales

De nouveaux bulletins de vote erronés pour les prochaines élections cantonales ont été détectés. La Chancellerie d’État l’a annoncé ce lundi en fin d’après-midi, certains carnets de bulletins pour l’élection au Parlement dans le district de Moutier présentent des listes à double voire absentes, à l’instar des erreurs détectées la semaine dernière dans la commune de Courroux-Courcelon. Une erreur humaine lors de l’encartage des bulletins est à l’origine de ces anomalies, survenues lors de l’impression, précisent les autorités cantonales. Bien que le nombre de cas semble limité, la Chancellerie d'État invite tous les électeurs à contrôler leur matériel de vote. Selon nos informations, seuls 2 bulletins sur les 500 soumis au contrôle qualité effectué par l’imprimerie mandatée sont inexacts.

L’État jurassien a par ailleurs réalisé et partagé une vidéo explicative pour guider les citoyens sur le processus de vote et de contrôle du matériel. /comm-jad