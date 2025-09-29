Bulletins de vote erronés à Moutier pour les élections cantonales

La Chancellerie d’État annonce ce lundi avoir décelé des erreurs d’impression dans certains ...
Bulletins de vote erronés à Moutier pour les élections cantonales

La Chancellerie d’État annonce ce lundi avoir décelé des erreurs d’impression dans certains bulletins de vote pour l’élection au Parlement du 19 octobre prochain. Les électeurs prévôtois sont invités à contrôler leur matériel.

Certains bulletins de vote pour les élections cantonales jurassiennes sont erronés à Moutier.

De nouveaux bulletins de vote erronés pour les prochaines élections cantonales ont été détectés. La Chancellerie d’État l’a annoncé ce lundi en fin d’après-midi, certains carnets de bulletins pour l’élection au Parlement dans le district de Moutier présentent des listes à double voire absentes, à l’instar des erreurs détectées la semaine dernière dans la commune de Courroux-Courcelon. Une erreur humaine lors de l’encartage des bulletins est à l’origine de ces anomalies, survenues lors de l’impression, précisent les autorités cantonales. Bien que le nombre de cas semble limité, la Chancellerie d'État invite tous les électeurs à contrôler leur matériel de vote. Selon nos informations, seuls 2 bulletins sur les 500 soumis au contrôle qualité effectué par l’imprimerie mandatée sont inexacts.

L’État jurassien a par ailleurs réalisé et partagé une vidéo explicative pour guider les citoyens sur le processus de vote et de contrôle du matériel. /comm-jad


