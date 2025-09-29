« RFJ en campagne » (2/8) - Le PLRJ

Le PLR a réuni ses sympathisants au bord du Doubs. Le parti politique a organisé un pique-nique dans une ferme à quelques pas de St-Ursanne durant sa campagne électorale. La section jurassienne du Parti libéral-radical a convié la rédaction de RFJ à cette occasion dans le cadre de notre série de reportages avec les partis. Une ambiance festive qui a permis aux membres et candidats présents de faire connaissance dans un lieu étonnant, mais choisi stratégiquement. /fwo