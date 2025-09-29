« RFJ en campagne » (2/8) - Le PLRJ

La rédaction de RFJ a rencontré les partis politiques durant la campagne pour les élections ...
« RFJ en campagne » (2/8) - Le PLRJ

La rédaction de RFJ a rencontré les partis politiques durant la campagne pour les élections cantonales du 19 octobre prochain. Le PLR s’est retrouvé pour un pique-nique au bord du Doubs. 

Le PLR a réuni ses sympathisants au bord du Doubs. Le parti politique a organisé un pique-nique dans une ferme à quelques pas de St-Ursanne durant sa campagne électorale. La section jurassienne du Parti libéral-radical a convié la rédaction de RFJ à cette occasion dans le cadre de notre série de reportages avec les partis. Une ambiance festive qui a permis aux membres et candidats présents de faire connaissance dans un lieu étonnant, mais choisi stratégiquement. /fwo

Reportage de Florian Wolfer : 

Ecouter le son

Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien.


 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Rubriques du dossier
