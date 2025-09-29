« RFJ en campagne » (1/8) - Le PSJ

La rédaction de RFJ s’est glissée au cœur de la campagne électorale lors d’évènements mis sur ...
« RFJ en campagne » (1/8) - Le PSJ

La rédaction de RFJ s’est glissée au cœur de la campagne électorale lors d’évènements mis sur pied par les partis politiques jurassiens. Direction Saignelégier avec les socialistes pour la mise en pots de miel.

Plusieurs camarades socialistes se sont réunis début septembre à Saignelégier pour préparer 1000 pots de miel, distribués aux électeurs. Plusieurs camarades socialistes se sont réunis début septembre à Saignelégier pour préparer 1000 pots de miel, distribués aux électeurs.

Du miel pour convaincre en douceur. Le parti socialiste jurassien a concocté un millier de pots de miel distribués aux citoyens durant la campagne électorale. Dans le cadre de notre série de reportage au cœur des partis, le PS a convié la rédaction de RFJ un matin de septembre à Saignelégier où une petite dizaine de militants s’étaient réunis pour la mise en pot. /clo

Reportage de Cyprien Lovis :

Ecouter le son

Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien.


 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

