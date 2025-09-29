« RFJ en campagne » (1/8) - Le PSJ

Du miel pour convaincre en douceur. Le parti socialiste jurassien a concocté un millier de pots de miel distribués aux citoyens durant la campagne électorale. Dans le cadre de notre série de reportage au cœur des partis, le PS a convié la rédaction de RFJ un matin de septembre à Saignelégier où une petite dizaine de militants s’étaient réunis pour la mise en pot. /clo