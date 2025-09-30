« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

La rédaction de RFJ est partie à la rencontre des partis jurassiens en pleine campagne pour ...
« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

La rédaction de RFJ est partie à la rencontre des partis jurassiens en pleine campagne pour les élections cantonales. L’UDC a organisé son événement de lancement en plein cœur de Moutier, qui votera pour la première fois pour élire des autorités jurassiennes le 19 octobre. 

L'UDC Jura a lancé sa campagne le 7 septembre à Moutier où ses sympathisants ont partagé un repas à la Sociét'halle. L'UDC Jura a lancé sa campagne le 7 septembre à Moutier où ses sympathisants ont partagé un repas à la Sociét'halle.

L’UDC Jura fait du pied à un potentiel nouvel électorat. Il a lancé sa campagne pour les élections cantonales jurassiennes le 7 septembre dernier au cœur de la cité prévôtoise, où une petite centaine de sympathisants s’était donné rendez-vous pour un repas sur les airs champêtres de l'Echo du Saesseli. Dans le cadre de notre série de reportage au cœur des partis, RFJ est allée à leur rencontre. Les habitants de Moutier voteront pour la première fois pour élire des autorités jurassiennes le 19 octobre, avant le transfert officiel dans leur nouveau canton au 1er janvier. /emu

Reportage d’Emilie Muhmenthaler :

Ecouter le son

Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien.


 

