« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

L’UDC Jura fait du pied à un potentiel nouvel électorat. Il a lancé sa campagne pour les élections cantonales jurassiennes le 7 septembre dernier au cœur de la cité prévôtoise, où une petite centaine de sympathisants s’était donné rendez-vous pour un repas sur les airs champêtres de l'Echo du Saesseli. Dans le cadre de notre série de reportage au cœur des partis, RFJ est allée à leur rencontre. Les habitants de Moutier voteront pour la première fois pour élire des autorités jurassiennes le 19 octobre, avant le transfert officiel dans leur nouveau canton au 1er janvier. /emu