« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

Les Vert-e-s Jura ont convié leurs sympathisants lors d’une randonnée-conférence dans les Franches-Montagnes. Candidat-e-s et militant-e-s se sont donc réunis au Noirmont le 13 septembre dernier. Ils ont marché jusqu’à Saignelégier en compagnie de l’ingénieur forestier biennois Hernst Zürcher, venu tenir une conférence sur la forêt, son utilité et les moyens de la sauvegarder. RFJ s’est glissée au cœur de cet évènement. /tna