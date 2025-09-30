« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

RFJ est partie à la rencontre des partis politiques durant leur campagne pour les élections ...
« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

RFJ est partie à la rencontre des partis politiques durant leur campagne pour les élections cantonales du 19 octobre prochain. Les Vert-e-s Jura ont lancé leur campagne au cœur des Franches-Montagnes, lors d’une randonnée-conférence entre Le Noirmont et Saignelégier.

L'ingénieur forestier Hernst Zürcher a donné sa conférence lors d'une randonnée entre le Noirmont et Saignelégier, au coeur de la nature des Franches-Montagnes. L'ingénieur forestier Hernst Zürcher a donné sa conférence lors d'une randonnée entre le Noirmont et Saignelégier, au coeur de la nature des Franches-Montagnes.

Les Vert-e-s Jura ont convié leurs sympathisants lors d’une randonnée-conférence dans les Franches-Montagnes. Candidat-e-s et militant-e-s se sont donc réunis au Noirmont le 13 septembre dernier. Ils ont marché jusqu’à Saignelégier en compagnie de l’ingénieur forestier biennois Hernst Zürcher, venu tenir une conférence sur la forêt, son utilité et les moyens de la sauvegarder. RFJ s’est glissée au cœur de cet évènement. /tna

Reportage de Thomas Nagy :

Ecouter le son

Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien.


 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Rubriques du dossier
« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

Bulletins de vote erronés à Moutier pour les élections cantonales

Bulletins de vote erronés à Moutier pour les élections cantonales

« RFJ en campagne » (2/8) - Le PLRJ

« RFJ en campagne » (2/8) - Le PLRJ

« RFJ en campagne » (1/8) - Le PSJ

« RFJ en campagne » (1/8) - Le PSJ

Actualités suivantes

Vingt ans de culture au cœur de Vicques

Vingt ans de culture au cœur de Vicques

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 17:44

Le grand banditisme marseillais au Château à Porrentruy

Le grand banditisme marseillais au Château à Porrentruy

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 17:05

Une opposition maintenue contre une sculpture à Saignelégier

Une opposition maintenue contre une sculpture à Saignelégier

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 17:45

Kathleen Chappuis quittera l’exécutif de Porrentruy en décembre

Kathleen Chappuis quittera l’exécutif de Porrentruy en décembre

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:40

Articles les plus lus

Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:33

Kathleen Chappuis quittera l’exécutif de Porrentruy en décembre

Kathleen Chappuis quittera l’exécutif de Porrentruy en décembre

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:40

« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 16:45

Une opposition maintenue contre une sculpture à Saignelégier

Une opposition maintenue contre une sculpture à Saignelégier

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 17:45

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:20

Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:33

Kathleen Chappuis quittera l’exécutif de Porrentruy en décembre

Kathleen Chappuis quittera l’exécutif de Porrentruy en décembre

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:40

Une opposition maintenue contre une sculpture à Saignelégier

Une opposition maintenue contre une sculpture à Saignelégier

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 17:45

« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

« Bienvenue Moutier » : Société d’haltérophilie prévôtoise

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 08:30

« La p’tite phrase » - La puissante transmission

« La p’tite phrase » - La puissante transmission

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 09:00

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:20

Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Le bétail redescendra au Boéchet samedi

Région    Actualisé le 30.09.2025 - 14:33