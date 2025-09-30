« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

RFJ est partie à la rencontre des partis politiques durant leur campagne pour les élections cantonales du 19 octobre prochain. Les Vert-e-s Jura ont lancé leur campagne au cœur des Franches-Montagnes, lors d’une randonnée-conférence entre Le Noirmont et Saignelégier.
Les Vert-e-s Jura ont convié leurs sympathisants lors d’une randonnée-conférence dans les Franches-Montagnes. Candidat-e-s et militant-e-s se sont donc réunis au Noirmont le 13 septembre dernier. Ils ont marché jusqu’à Saignelégier en compagnie de l’ingénieur forestier biennois Hernst Zürcher, venu tenir une conférence sur la forêt, son utilité et les moyens de la sauvegarder. RFJ s’est glissée au cœur de cet évènement. /tna
Reportage de Thomas Nagy :
Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien.