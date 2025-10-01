« RFJ en campagne » (5/8) – Le CS-POP

De l’huile de coude et de la débrouille chez le CS-POP. Alors que les élections cantonales se tiennent le 19 octobre prochain, RFJ est partie à la rencontre des partis politiques jurassiens. La campagne bat son plein, mais le mouvement de la gauche radicale n’a pas trouvé d’événement inédit auquel nous convier. Nous vous proposons donc un entretien avec l’un des membres du CS-POP. Jean Parrat décortique la manière dont le parti occupe le terrain pour se rendre visible auprès de la population. /nmy