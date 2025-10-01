« RFJ en campagne » (5/8) – Le CS-POP

La rédaction de RFJ est allée à la rencontre des partis politiques lors de leur campagne pour les élections cantonales du 19 octobre. Le mouvement de la gauche radicale se repose essentiellement sur ses militants pour rendre ses candidats visibles.
De l’huile de coude et de la débrouille chez le CS-POP. Alors que les élections cantonales se tiennent le 19 octobre prochain, RFJ est partie à la rencontre des partis politiques jurassiens. La campagne bat son plein, mais le mouvement de la gauche radicale n’a pas trouvé d’événement inédit auquel nous convier. Nous vous proposons donc un entretien avec l’un des membres du CS-POP. Jean Parrat décortique la manière dont le parti occupe le terrain pour se rendre visible auprès de la population. /nmy
L'interview de Jean Parrat par Nicolas Meusy :
Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien.