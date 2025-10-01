« RFJ en campagne » (6/8) - Le Centre Jura

Un meeting de campagne pour faire connaissance avec les candidats du Centre. Le parti politique a organisé une soirée électorale à un mois des élections cantonales du 19 octobre. Il a convié la rédaction de RFJ à cette occasion dans le cadre de notre série de reportages avec les partis jurassiens. Le Centre a notamment accueilli le conseiller national valaisan Sidney Kamerzin. Presque 200 personnes étaient réunies à la Halle polyvalente de Glovelier pour rencontrer et discuter avec les candidats. /fwo
Reportage de Florian Wolfer :
Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien.