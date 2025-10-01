« RFJ en campagne » (6/8) - Le Centre Jura

Les partis politiques jurassiens ont ouvert leur porte à la rédaction de RFJ durant la campagne ...
« RFJ en campagne » (6/8) - Le Centre Jura

Les partis politiques jurassiens ont ouvert leur porte à la rédaction de RFJ durant la campagne pour les élections cantonales du 19 octobre prochain. Le Centre a organisé un meeting à Glovelier. 

Le Centre s'est réuni lors d'un meeting à Glovelier. Le Centre s'est réuni lors d'un meeting à Glovelier.

Un meeting de campagne pour faire connaissance avec les candidats du Centre. Le parti politique a organisé une soirée électorale à un mois des élections cantonales du 19 octobre.  Il a convié la rédaction de RFJ à cette occasion dans le cadre de notre série de reportages avec les partis jurassiens. Le Centre a notamment accueilli le conseiller national valaisan Sidney Kamerzin. Presque 200 personnes étaient réunies à la Halle polyvalente de Glovelier pour rencontrer et discuter avec les candidats. /fwo

Reportage de Florian Wolfer : 

Ecouter le son

Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien.


 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Rubriques du dossier
« RFJ en campagne » (5/8) – Le CS-POP

« RFJ en campagne » (5/8) – Le CS-POP

« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

« RFJ en campagne » (4/8) - Les Vert-e-s Jura

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

« RFJ en campagne » (3/8) - L’UDC Jura

Bulletins de vote erronés à Moutier pour les élections cantonales

Bulletins de vote erronés à Moutier pour les élections cantonales

Actualités suivantes

Le Collectif féministe Jura met l’égalité des genres au cœur de la campagne électorale

Le Collectif féministe Jura met l’égalité des genres au cœur de la campagne électorale

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 17:00

Les chasseurs ont levé leur premier gibier

Les chasseurs ont levé leur premier gibier

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:37

Le Jura renforce l’aide aux jeunes en souffrance psychique

Le Jura renforce l’aide aux jeunes en souffrance psychique

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:00

Des étapes en octobre pour la rénovation du collège Stockmar

Des étapes en octobre pour la rénovation du collège Stockmar

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 12:45

Articles les plus lus

Des étapes en octobre pour la rénovation du collège Stockmar

Des étapes en octobre pour la rénovation du collège Stockmar

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 12:45

Un gardien jurassien se dresse devant le FC Courtételle

Un gardien jurassien se dresse devant le FC Courtételle

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 13:48

Le Jura renforce l’aide aux jeunes en souffrance psychique

Le Jura renforce l’aide aux jeunes en souffrance psychique

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:00

Les chasseurs ont levé leur premier gibier

Les chasseurs ont levé leur premier gibier

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:37

« RFJ en campagne » (5/8) – Le CS-POP

« RFJ en campagne » (5/8) – Le CS-POP

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 12:16

Des étapes en octobre pour la rénovation du collège Stockmar

Des étapes en octobre pour la rénovation du collège Stockmar

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 12:45

Un gardien jurassien se dresse devant le FC Courtételle

Un gardien jurassien se dresse devant le FC Courtételle

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 13:48

Le Jura renforce l’aide aux jeunes en souffrance psychique

Le Jura renforce l’aide aux jeunes en souffrance psychique

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 16:00

« La Balade jurassienne » au château de Montvoie

« La Balade jurassienne » au château de Montvoie

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 08:40

Dominik Baettig refuse son élection à Mettembert

Dominik Baettig refuse son élection à Mettembert

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 11:55

« RFJ en campagne » (5/8) – Le CS-POP

« RFJ en campagne » (5/8) – Le CS-POP

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 12:16

Un gardien jurassien se dresse devant le FC Courtételle

Un gardien jurassien se dresse devant le FC Courtételle

Région    Actualisé le 01.10.2025 - 13:48