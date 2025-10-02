« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

Les partis politiques jurassiens ont ouvert leur porte à la rédaction de RFJ durant la campagne pour les élections cantonales du 19 octobre prochain. Le PCSI a organisé une journée aux Franches-Montagnes.

Le PCSI a emmené ses candidats en campagne, dont Damien Chappuis aux Franches-Montagnes, avec notamment une balade en char attelé. Le PCSI a emmené ses candidats en campagne, dont Damien Chappuis aux Franches-Montagnes, avec notamment une balade en char attelé.

Un dernier reportage en campagne proposé par la rédaction de RFJ. C’est le PCSI qui clôture cette série avec une sortie dans les Franches-Montagnes. Le Parti chrétien social indépendant a invité ses candidats au Parlement à découvrir le district de manière différente il y a quelques jours. Trajet avec le petit train rouge, balade en char attelé et bain de foule au Marché bio, de quoi marquer les esprits.

Le reportage de Nancy Chapuis :

Ecouter le son

Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien. /ncp


 

