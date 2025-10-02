« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

Un dernier reportage en campagne proposé par la rédaction de RFJ. C’est le PCSI qui clôture cette série avec une sortie dans les Franches-Montagnes. Le Parti chrétien social indépendant a invité ses candidats au Parlement à découvrir le district de manière différente il y a quelques jours. Trajet avec le petit train rouge, balade en char attelé et bain de foule au Marché bio, de quoi marquer les esprits.