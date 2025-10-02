« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

Les partis politiques jurassiens ont ouvert leur porte à la rédaction de RFJ durant la campagne pour les élections cantonales du 19 octobre prochain. Le PCSI a organisé une journée aux Franches-Montagnes.
Un dernier reportage en campagne proposé par la rédaction de RFJ. C’est le PCSI qui clôture cette série avec une sortie dans les Franches-Montagnes. Le Parti chrétien social indépendant a invité ses candidats au Parlement à découvrir le district de manière différente il y a quelques jours. Trajet avec le petit train rouge, balade en char attelé et bain de foule au Marché bio, de quoi marquer les esprits.
Le reportage de Nancy Chapuis :
Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien. /ncp