« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

Un pique-nique canadien pour lancer la campagne. Les Vert’libéraux jurassiens se sont retrouvés à la cabane forestière de Fontenais un dimanche midi du mois de septembre. Le parti en a profité pour annoncer le lancement d’une pétition réclamant la gratuité des transports publics le week-end pour les jeunes de moins de 25 ans. Le PVL a convié RFJ à ce rendez-vous, qui a réuni une vingtaine de militants, sympathisants et candidats.