« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

La rédaction de RFJ a participé aux événements organisés par les partis politiques jurassiens dans le cadre de la campagne pour les élections cantonales du 19 octobre prochain. Les Vert’libéraux ont opté pour un pique-nique canadien à Fontenais.
Un pique-nique canadien pour lancer la campagne. Les Vert’libéraux jurassiens se sont retrouvés à la cabane forestière de Fontenais un dimanche midi du mois de septembre. Le parti en a profité pour annoncer le lancement d’une pétition réclamant la gratuité des transports publics le week-end pour les jeunes de moins de 25 ans. Le PVL a convié RFJ à ce rendez-vous, qui a réuni une vingtaine de militants, sympathisants et candidats.
Reportage de Thomas Berberat :
Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien.