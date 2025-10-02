« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

La rédaction de RFJ a participé aux événements organisés par les partis politiques jurassiens ...
La rédaction de RFJ a participé aux événements organisés par les partis politiques jurassiens dans le cadre de la campagne pour les élections cantonales du 19 octobre prochain. Les Vert’libéraux ont opté pour un pique-nique canadien à Fontenais. 

Une vingtaine de militants, sympathisants et candidats du PVL ont participé au pique-nique canadien du parti par un dimanche ensoleillé de septembre.

Un pique-nique canadien pour lancer la campagne. Les Vert’libéraux jurassiens se sont retrouvés à la cabane forestière de Fontenais un dimanche midi du mois de septembre. Le parti en a profité pour annoncer le lancement d’une pétition réclamant la gratuité des transports publics le week-end pour les jeunes de moins de 25 ans. Le PVL a convié RFJ à ce rendez-vous, qui a réuni une vingtaine de militants, sympathisants et candidats.

Reportage de Thomas Berberat :

Ecouter le son

Cette série donne la parole aux huit partis politiques qui présentent des listes pour l’élection au Parlement jurassien.


 

