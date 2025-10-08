Un grade honorifique de plus pour Pierre-André Comte

Pour grader au sein de l’Ordre de la Pléiade, il faut tout d’abord monter les échelons, puis il y a « un délai d’un ordre à l’autre qui permet au secrétariat général et au bureau de l’APF de décider si oui ou non les promotions sont possibles. Je répondais à tous les critères » explique Pierre-André Comte. Sa candidature pour le grade de Commandeur émane de la proposition du secrétariat général de l’APF et de la section jurassienne. « Comme député jurassien, mon premier devoir est de soutenir la langue française […], de penser au respect de la souveraineté cantonale du Jura, et surtout, de m’inscrire dans les pas des pionniers comme Roland Béguelin et Roger Schaffter qui ont voulu que le Canton du Jura appartienne à cette grande communauté internationale francophone », détaille Pierre-André Comte. /comm-ech