Un grade honorifique de plus pour Pierre-André Comte

Le député jurassien a reçu mercredi à Berne la médaille de Commandeur de l’Ordre de la Pléiade pour son engagement en faveur de la langue française et de la francophonie.
Pierre-André Comte a reçu le grade de Commandeur de l’Ordre de la Pléiade. Le député socialiste de Vellerat s’est vu remettre sa médaille ce mercredi à Berne par le conseiller national Nicolas Walder qui est le président de la section fédérale de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF). Cette haute distinction « vient saluer une longue carrière politique et militante dédiée à la défense et à la promotion de la langue française, ainsi qu’à la représentation du Parlement jurassien sur la scène internationale francophone », souligne le communiqué. Pierre-André Comte avait déjà été nommé Officier de l’Ordre de la Pléiade en 2019. Avec le titre de Commandeur, c’est un grade au-dessus. « Je suis très heureux de l’avoir reçu bien sûr, très honoré », s’exclame le fervent militant de la langue française.
Pierre-André Comte : « C’est une grande satisfaction sur le plan personnel mais aussi sur le plan collectif ! »
Pour grader au sein de l’Ordre de la Pléiade, il faut tout d’abord monter les échelons, puis il y a « un délai d’un ordre à l’autre qui permet au secrétariat général et au bureau de l’APF de décider si oui ou non les promotions sont possibles. Je répondais à tous les critères » explique Pierre-André Comte. Sa candidature pour le grade de Commandeur émane de la proposition du secrétariat général de l’APF et de la section jurassienne. « Comme député jurassien, mon premier devoir est de soutenir la langue française […], de penser au respect de la souveraineté cantonale du Jura, et surtout, de m’inscrire dans les pas des pionniers comme Roland Béguelin et Roger Schaffter qui ont voulu que le Canton du Jura appartienne à cette grande communauté internationale francophone », détaille Pierre-André Comte. /comm-ech