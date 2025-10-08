Un tract « injurieux et stigmatisant » dénoncé par le Centre, le PS et le PCSI

Les trois partis qui siègent au Gouvernement jurassien dénoncent des propos inacceptables dans le cadre de la campagne pour les élections cantonales du 19 octobre. Le Centre, le Parti socialiste et le PCSI condamnent fermement ce mercredi un tract politique rédigé par le député UDC au Grand conseil bernois, Maxime Ochsenbein. Le texte qui appelle à élire le Prévôtois Pierre-Alain Droz au Parlement jurassien emploie des termes injurieux et stigmatisants, selon les trois partis. Le tract qualifie notamment les formations politiques jurassiennes de « peste ». « Ces mots, indignes du débat public, attisent les divisions et alimentent un climat de méfiance, à rebours des valeurs d’ouverture et de respect qui fondent la démocratie jurassienne », ajoute le communiqué de presse. Les trois partis déplorent, par ailleurs, le silence de l’UDC Jura. /comm-alr