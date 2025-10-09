L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

Le parti agrarien indique jeudi qu’il n’accepte pas une « telle ingérence dans les élections ...
L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

Le parti agrarien indique jeudi qu’il n’accepte pas une « telle ingérence dans les élections cantonales jurassiennes » de la part du député UDC au Grand conseil bernois.

L'UDC Jura affirme jeudi ne donner aucun crédit au tract écrit par un député au Grand conseil bernois. (Photo : archives.) L'UDC Jura affirme jeudi ne donner aucun crédit au tract écrit par un député au Grand conseil bernois. (Photo : archives.)

L’UDC Jura réagit après la publication d’un communiqué commun des partis gouvernementaux pour dénoncer un texte « injurieux et stigmatisant » de Maxime Ochsenbein. Le député au Grand conseil bernois a récemment publié un tract appelant à voter pour le Prévôtois Pierre-Alain Droz au Parlement jurassien et qualifiant les formations politiques cantonales de « peste ». L’UDC Jura précise qu’il s’agit d’une « démarche purement individuelle ». La formation agrarienne indique ainsi ne donner aucun crédit à ce message et ne pas accepter « une telle ingérence dans les élections cantonales jurassiennes ». Elle ajoute ne cautionner aucune forme d’extrémisme et se distancie « clairement » des propos formulés. En réponse au silence dénoncé par Le Centre, le PSJ et le PCSI, l’UDC Jura souligne n’avoir besoin d’aucune leçon de morale et invite chaque parti à balayer devant sa porte. /comm-alr


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Rubriques du dossier
Un tract « injurieux et stigmatisant » dénoncé par le Centre, le PS et le PCSI

Un tract « injurieux et stigmatisant » dénoncé par le Centre, le PS et le PCSI

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

Les candidats aux élections répondent aux préoccupations du sport jurassien

Les candidats aux élections répondent aux préoccupations du sport jurassien

Actualités suivantes

Budget 2026 de Moutier : recommandations des partis

Budget 2026 de Moutier : recommandations des partis

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 14:04

Genève versera plus de trois millions pour continuer d’exporter ses déchets à Boécourt

Genève versera plus de trois millions pour continuer d’exporter ses déchets à Boécourt

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 11:38

Une saison du Laaf-Théâtre placée sous le signe de l’humour

Une saison du Laaf-Théâtre placée sous le signe de l’humour

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 12:29

« En boîte » : l'application Lykorn

« En boîte » : l'application Lykorn

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 09:22

Articles les plus lus

Un grade honorifique de plus pour Pierre-André Comte

Un grade honorifique de plus pour Pierre-André Comte

Région    Actualisé le 08.10.2025 - 18:18

« En boîte » : l'application Lykorn

« En boîte » : l'application Lykorn

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 09:22

L’industrie suisse se tourne vers l’Inde

L’industrie suisse se tourne vers l’Inde

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 09:58

Une saison du Laaf-Théâtre placée sous le signe de l’humour

Une saison du Laaf-Théâtre placée sous le signe de l’humour

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 12:29