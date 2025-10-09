L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

L’UDC Jura réagit après la publication d’un communiqué commun des partis gouvernementaux pour dénoncer un texte « injurieux et stigmatisant » de Maxime Ochsenbein. Le député au Grand conseil bernois a récemment publié un tract appelant à voter pour le Prévôtois Pierre-Alain Droz au Parlement jurassien et qualifiant les formations politiques cantonales de « peste ». L’UDC Jura précise qu’il s’agit d’une « démarche purement individuelle ». La formation agrarienne indique ainsi ne donner aucun crédit à ce message et ne pas accepter « une telle ingérence dans les élections cantonales jurassiennes ». Elle ajoute ne cautionner aucune forme d’extrémisme et se distancie « clairement » des propos formulés. En réponse au silence dénoncé par Le Centre, le PSJ et le PCSI, l’UDC Jura souligne n’avoir besoin d’aucune leçon de morale et invite chaque parti à balayer devant sa porte. /comm-alr

