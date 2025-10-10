De nouveaux bulletins erronés découverts à Courrendlin

Des citoyens de Courrendlin, et plus particulièrement de Rebeuvelier, ont également reçu des carnets de bulletins erronés pour l’élection du 19 octobre au Gouvernement jurassien. La Chancellerie d’Etat l’indique vendredi. Tous les citoyens concernés sont appelés à prendre contact avec leur administration communale ou la Chancellerie pour obtenir des carnets conformes. Ils pourront également trouver des bulletins en se rendant au bureau de vote le 19 octobre.

Pour rappel, des erreurs avaient déjà été observées à Courroux et à Moutier avec des listes manquantes pour l’élection au Gouvernement et pour celle au Parlement. La Chancellerie d’Etat souligne qu’une « regrettable erreur humaine lors de l’assemblage du matériel de vote par l’imprimerie » est en cause. Elle invite tous les électeurs et électrices à contrôler leur matériel de vote. /comm-alr