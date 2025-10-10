De nouveaux bulletins erronés découverts à Courrendlin

La Chancellerie d’Etat invite une nouvelle fois les électeurs et électrices à vérifier leur ...
De nouveaux bulletins erronés découverts à Courrendlin

La Chancellerie d’Etat invite une nouvelle fois les électeurs et électrices à vérifier leur matériel de vote et à s’annoncer en cas de listes manquantes.

De nouvelles erreurs ont été constatées dans les bulletins de vote pour les élections cantonales du 19 octobre. (Photo : Canton du Jura). De nouvelles erreurs ont été constatées dans les bulletins de vote pour les élections cantonales du 19 octobre. (Photo : Canton du Jura).

Des citoyens de Courrendlin, et plus particulièrement de Rebeuvelier, ont également reçu des carnets de bulletins erronés pour l’élection du 19 octobre au Gouvernement jurassien. La Chancellerie d’Etat l’indique vendredi. Tous les citoyens concernés sont appelés à prendre contact avec leur administration communale ou la Chancellerie pour obtenir des carnets conformes. Ils pourront également trouver des bulletins en se rendant au bureau de vote le 19 octobre. 

Pour rappel, des erreurs avaient déjà été observées à Courroux et à Moutier avec des listes manquantes pour l’élection au Gouvernement et pour celle au Parlement. La Chancellerie d’Etat souligne qu’une « regrettable erreur humaine lors de l’assemblage du matériel de vote par l’imprimerie » est en cause. Elle invite tous les électeurs et électrices à contrôler leur matériel de vote. /comm-alr 


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Élections cantonales 2025»

Rubriques du dossier
L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

Un tract « injurieux et stigmatisant » dénoncé par le Centre, le PS et le PCSI

Un tract « injurieux et stigmatisant » dénoncé par le Centre, le PS et le PCSI

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

« RFJ en campagne » (8/8) – Le PCSI

« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

« RFJ en campagne » (7/8) - Le PVL Jura

Actualités suivantes

Des changements pour la Délégation jurassienne à la Loterie romande

Des changements pour la Délégation jurassienne à la Loterie romande

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 10:50

« Le monde en cause » : une étape majeure pour la fin de la guerre à Gaza

« Le monde en cause » : une étape majeure pour la fin de la guerre à Gaza

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 10:14

« L’autre revue de presse » : la France, championne du recyclage !

« L’autre revue de presse » : la France, championne du recyclage !

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 10:14

Le casse-tête des déchets encombrants

Le casse-tête des déchets encombrants

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 18:33

Articles les plus lus

Un quatuor d'artistes récompensé par la FARB

Un quatuor d'artistes récompensé par la FARB

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 15:16

La crèche aux 5 sens, une aubaine pour le tourisme jurassien

La crèche aux 5 sens, une aubaine pour le tourisme jurassien

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 16:41

Le casse-tête des déchets encombrants

Le casse-tête des déchets encombrants

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 18:33

« L’autre revue de presse » : la France, championne du recyclage !

« L’autre revue de presse » : la France, championne du recyclage !

Région    Actualisé le 10.10.2025 - 10:14

L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

L’UDC Jura se distancie du tract de Maxime Ochsenbein

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 13:56

Budget 2026 de Moutier : recommandations des partis

Budget 2026 de Moutier : recommandations des partis

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 14:04

Un quatuor d'artistes récompensé par la FARB

Un quatuor d'artistes récompensé par la FARB

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 15:16

La crèche aux 5 sens, une aubaine pour le tourisme jurassien

La crèche aux 5 sens, une aubaine pour le tourisme jurassien

Région    Actualisé le 09.10.2025 - 16:41