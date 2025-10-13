Jubilaires à l'État (1/4) : 40 ans de service pour Vincent Dobler

Ils ont 30 ou 40 ans de service. Cette semaine, RFJ vous propose quelques portraits de fidèles employés du Canton du Jura. Vincent Dobler travaille au Service des infrastructures, dans la section des bâtiments et des domaines. L’Ajoulot est agent d’exploitation et en tant que responsable du district de Porrentruy, il gère l’entretien d’une douzaine de bâtiments. Vincent Dobler s’est passionné un peu par hasard pour son métier : « Durant l’apprentissage de mécanicien auto, avec un copain, on faisait le concierge pour la société de gymnastique pour gagner un peu d’argent. J’ai bien aimé et j’ai postulé une fois ma formation terminée en 1985. » Le 1er août de cette année-là, il devenait un employé de l’État qu’il compte bien rester jusqu’à la retraite promise dans un peu plus de deux ans. En 40 ans, Vincent Dobler n’a jamais eu la tentation de retourner dans le secteur privé. Il apprécie tout particulièrement la diversité du travail au quotidien.